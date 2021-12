Monza Carcere via Sanquirico (Foto by Fabrizio Radaelli)

Un’altra aggressione in carcere a Monza, gli agenti chiedono la chiusura del reparto psichiatrico Aggressione all’interno della casa circondariale di Monza da parte di un detenuto proveniente da un altro istituito per osservazione psichiatrica. Due agenti feriti e la richiesta di chiusura del reparto psichiatrico.

Non si fermano le aggressioni ai danni della Polizia penitenziari all’interno della casa circondariale di Monza. L’ultima risale al 5 dicembre quando un detenuto proveniente da un altro istituito per osservazione psichiatrica ha aggredito, inizialmente solo a parole e poi anche fisicamente, una sovrintendente per futili motivi.

Lo riferisce in una nota l’Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria, che denuncia così l’ennesimo episodio di violenza all’interno del carcere di via Sanquirico.

«Immediatamente è intervenuto il personale per bloccare il detenuto che è però riuscito a colpire gli agenti con calci, pugni e sputi. La graduata e un agente tra quelli accorsi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo per accertamenti. A un giovane poliziotto in servizio è stata diagnosticata la frattura di due dita della mano, per la quale sarà probabilmente necessario un intervento per ripristinare la normale funzionalità della mano.

«Il personale di Polizia penitenziaria non può continuare a rischiare quotidianamente di tornare a casa con danni permanenti. Consideriamo fallimentare la realizzazione del reparto psichiatrico», denunciano i referenti dell’Osapp che chiedono la chiusura dei reparti psichiatrici in carcere.

«Per tenere aperti questi reparti occorre poter contare su specialisti presenti 24 ore su 24, e l’istituto di Monza non è una struttura adatta a gestire questo genere di soggetti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA