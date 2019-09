Una volta qui era tutta campagna: anche a Monza c’è Cascine Aperte 2019 Due giorni per scoprire quanta vita di campagna esiste ancora, persino a Monza: ecco il programma e le realtà coinvolte in città sabato 28 e domenica 29 settembre.

Sabato 28 e domenica 29 settembre scatta la dodicesima edizione di Cascine Aperte, la festa delle cascine di Milano e Monza promossa dall’associazione Cascine Milano nell’ambito della Milano Green Week. Tra quelle del parco di Monza aderiscono all’iniziativa Cascina Frutteto, sede della scuola di Agraria, i Mulini Asciutti, che ospitano la onlus Creda, e Mulino San Giorgio, sede dell’azienda agricola Colosio, che per l’occasione ospiterà anche i prodotti dell’azienda agricola Cappelletti di via della Taccona. Saranno trenta, in totale, le cascine del territorio pronte ad accogliere il pubblico per parlare di ambiente, alimentazione e sviluppo sostenibile: informazioni e programma su cascineapertemilano.it.

