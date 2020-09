Una vettura si incendia nell’area di servizio Brianza Sud di Agrate, nessun ferito Sul posto, martedì 22 settembre attorno alle 8, mezzi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza e la polizia stradale. Le cause del rogo sono in via di accertamento.

Incendio autovettura, per cause in via di accertamento, senza feriti, martedì 22 settembre attorno alle 8, nell’area di servizio Brianza Sud lungo la autostrada A4, all’altezza di Agrate Brianza. Sul posto squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza con una autobotte di Monza e un mezzo di primo soccorso di Carate Brianza. Presente la polizia stradale.

Incendio auto autostrada

(Foto by Roberto Magnani)

© RIPRODUZIONE RISERVATA