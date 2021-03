Una Pasqua più dolce alle famiglie in difficoltà: la pro loco di Roncello dona colombe e uova di cioccolato I volontari hanno consegnato all’amministrazione comunale i dolci tipici delle festività pasquali da distribuire ai nuclei familiari. Il Comune ringrazia: «L’associazione è sempre stata a disposizione anche collaborando con la protezione civile»

Colombe e uova dalla pro loco di Roncello alle famiglie in difficoltà. I volontari dell’associazione hanno infatti consegnato all’amministrazione comunale i dolci tipici delle festività pasquali per dare un proprio contributo a rendere più “dolce” e serena la pasqua di chi sta attraversando momenti di estrema difficoltà.

«L’amministrazione comunale ringrazia il gruppo dei volontari della pro loco Roncello “Pietro Monzani” che hanno fortemente voluto dare il proprio contributo alla comunità, donando alle famiglie in difficoltà colombe e uova di cioccolata per i bambini - commenta l’assessore alle politiche sociali, Maria Mendola -. L’associazione in questo particolare periodo di pandemia è sempre stata a disposizione e d’aiuto all’amministrazione e vicino ai cittadini collaborando anche con la Protezione Civile nella distribuzione delle mascherine. In particolar modo i volontari hanno sostenuto, in determinate situazioni, le attività dei servizi sociali e tutt’ora lo continuano a fare per iniziative e progetti futuri.»

