Una foto da calendario: Besana in Brianza celebra le sue bellezze grazie agli amanti della fotografia Scattare una bella foto di Besana, spedirla all’amministrazione comunale che, mese per mese, ne sceglierà una tra tutte quelle arrivate e la utilizzerà per farne sfondo al calendario mensile da pubblicare sui social: ecco il progetto per celebrare le bellezze della città.

Il potere della fotografia come veicolo di bellezza, cultura e tradizioni del territorio. «Besana ha tanto da dire quando si parla di bellezza, ma le immagini valgono più di tante parole»: con questa convinzione il sindaco Emanuele Pozzoli ha deciso di dare il via a una nuova iniziativa che coinvolgerà i cittadini in un percorso alla scoperta delle bellezze della città. Ogni mese, tramite i canali social del Comune, sarà pubblicato uno scatto realizzato in città correlato dal calendario. La prima foto scelta per il mese di marzo 2022 immortala un sentiero alberato di Besana, che preannuncia la primavera, con la fioritura dei primi fiori.

Comodo, bello da vedere e utile nella quotidianità, il calendario, una volta scaricato, può essere impostato come immagine di sfondo del proprio computer. «Pubblicheremo una immagine per volta, senza darci una scadenza: perché in ogni stagione, con la diversa luminosità, con i colori che cambiano, siamo sempre circondati dalla bellezza. Partiamo con le immagini che abbiamo raccolto in occasione del concorso fotografico, ma chiunque può spedirne di nuove», ha spiegato il Comune in una nota. I besanesi che intendono contribuire all’iniziativa, condividendo un proprio scatto con i concittadini, possono inviare le proprie foto all’indirizzo di posta elettronica [email protected], o in un messaggio diretto alla pagina Facebook o al profilo Instagram del Comune di Besana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA