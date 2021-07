Un tocco di colore a Lissone: spuntano fioriere in quattro punti della città Le fioriere verranno posizionate all’incrocio fra via Loreto e via Sant’Antonio, in piazza Libertà nei pressi dell’accesso al silos interrato, in via Pascoli in prossimità dell’intersezione con via del Concilio e a Bareggia nei pressi del Monumento ai Caduti.

Più colore e decoro in quattro punti di Lissone interessati da un intervento di abbellimento che vuole anche essere un invito a vivere la città con senso di responsabilità. Il Comune annuncia nuove fioriere in città: all’incrocio fra via Loreto e via Sant’Antonio (in prossimità dell’inizio della zona a traffico limitato), in piazza Libertà nei pressi dell’accesso al silos interrato, in via Pascoli in prossimità dell’intersezione con via del Concilio e a Bareggia nei pressi del Monumento ai Caduti. Complessivamente verranno messe a dimora 16 piante di Nandina domestica e 30 di Nandina ibrida. Con cadenza regolare, un operaio comunale e una delle Doti Comuni che attualmente svolgono servizio al Settore Lavori pubblici saranno presenti sul territorio per le operazioni di innaffiamento.

Lissone fioriere decoro urbano

«Anche questo è un messaggio che lanciamo alla città e alla necessità di prendersi cura del bello che ci circonda – afferma Marino Nava, assessore con delega alla città vivibile – Le fiorire che accoglieranno i tanti cittadini che aspettiamo nel nostro centro storico contribuiranno a portare bellezza, omogeneità e un tocco di verde in attesa delle fioriture. Anche così, vogliamo trasmettere l’immagine di una Lissone che guarda al futuro con positività e speranza».

