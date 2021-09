Un thè regale a Monza per chi vuole vivere dal vivo “The Crown” È stata una delle serie più seguite dei lockdwon e ora può essere vissuta dal vivo, all’Hotel de la Ville di Monza: il rito del the pomeridiano come in “The Crown”.

Un thè reale da sorseggiare a Monza. Tre pomeriggi fuori dal tempo, in un’atmosfera di sfarzo ed eleganza d’antan, durante il quale immergersi in uno dei più antichi riti d’Oltremanica. Se durante il lockdown molti si sono appassionati alla serie televisiva “The Crown” o hanno seguito gli webinar proposti dall’agenzia milanese Pois Gras (www.poisgras.com) riguardanti la royal family, ora è arrivato il momento di tornare in presenza.

Ed è proprio Pois Gras a proporre in collaborazione con l’Hotel de la Ville di Monza l’iniziativa “Afternoon Tea Party” a partire da domenica 17 ottobre. Madrina di tutti gli appuntamenti è la creativa appassionata di storia Paola Saia (www.paolasaia.com), che racconterà aneddoti e curiosità riguardo il tè e la vita di corte. L’evento avrà luogo in una delle sale dell’Hotel de la Ville tra arazzi a tema equestre, dipinti reali e affreschi che rimandano agli anni d’oro della Villa reale.

A solleticare il palato, ci saranno prelibatezze dolci e salate preparate dello chef dell’hotel, Fabio Silva: dalla selezione di sandwich (tra cui non possono mancare i cucumber sandwiches) agli scones serviti tiepidi appena sfornati accompagnati da golosa clotted cream e marmellata di fragole, passando per profumati shortbread e dolcetti di ogni varietà e concludendo in bellezza con la torta iconica legata al tema dell’appuntamento. Il menù varierà ad ogni occasione. Per la partecipazione all’afternoon tea party che dura dalle 15 alle 18- è consigliato un dress code elegante e qualche dettaglio chic per le signore (per esempio un cappellino, una spilla o un fascinator).

Non mancherà inoltre un corner fotografico professionale per immortalare l’evento. Questo il calendario: 17 ottobre: A Victorian Tea - Il tè alla corte della Regina Vittoria, con la partecipazione della Duchessa di Bedford; 14 novembre: A Royal Tea - Un tè con la Regina Elisabetta II e pillole di etichetta a corte; 12 dicembre: A Christmas Tea, un modo alternativo per scambiarsi gli auguri natalizi. La partecipazione costa 50 euro a persona. Info e prenotazioni: [email protected]; 347 .8983669 (Paola Saia).

