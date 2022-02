Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Un nuovo stagno a Briosco per tutelare la rana di Lataste Briosco vuole tutelare le rane di Lataste. E per questo motivo ha deciso di creare un nuovo lago.

Briosco avrà un nuovo stagno per tutelare la rana di Lataste. Il sito sorgerà alle spalle del cimitero in prossimità della sorgente del “Funtanin del cimiteri”. «La sorgente garantisce acqua in tutte le stagioni e crea già naturalmente una pozza di zona umida» ha spiegato Anna Nicolodi, presidente del “Comitato Bevere”, che si è occupata della progettazione con la collaborazione dell’ex presidente Francesco Nicolodi, del naturalista Raoul Manenti (Università Statale di Milano) e di Benedetta Barzaghi (dottoranda dell’ateneo milanese). Lo stagno avrà una profondità di circa 80 centimetri.

«Durante i sopralluoghi notturni sono state trovate diverse rane dalmatine – ha aggiunto Nicolodi – Gli esperti sono fiduciosi che il contesto sia adatto alla rana di Lataste perché lo stagno si trova in un bosco maturo con piante di trenta e più anni». L’intervento avrà un costo di 15.500 euro. Il Comune ha avuto accesso ai fondi regionali del bando “Life Gestire 2020” a salvaguardia della biodiversità. Il “Comitato Bevere” una volta ultimato lo stagno ne curerà la manutenzione per i prossimi tre anni.

«Abbiamo progettato un sistema di fototrappole che ci consentirà di monitorare la fauna del luogo» ha concluso Nicolodi. Accanto allo stagno verrà anche montata una bacheca didattica .

