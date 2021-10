Un nuovo defibrillatore sarà installato vicino alla chiesa di Triuggio Vicino alla chiesa di Triuggio sarà installato un nuovo defibrillatore donato alla comunità da Marisa Luigia Riva e dal figlio Gianni Canali.

Triuggio sempre più cardio-protetto. È attesa nei prossimi giorni la consegna del nuovo defibrillatore che Marisa Luigia Riva e il figlio Gianni Canali hanno donato alla comunità pastorale Sacro Cuore. L’apparecchio verrà posizionato in prossimità del cancello della casa parrocchiale, a pochi passi dalla chiesa e dall’oratorio.

Il centro di Triuggio era sprovvisto di un defibrillatore, il più vicino si trova in via Kennedy presso la palestra della scuola secondaria di primo grado “Casati” ed era stato acquistato nel dicembre 2019 dall’Associazione Genitori Scuole Triuggio. Con il nuovo defibrillatore in piazza della chiesa salgono a quota sei i dispositivi presenti in paese. Il più longevo si trova sull’auto di servizio della polizia locale di Triuggio.

Nell’agosto del 2016 un secondo defibrillatore era stato posizionato a Tregasio davanti alla scuola primaria “Falcone” e in prossimità della scuola materna “Maria Immacolata”. La spesa per l’acquisto era stata all’epoca sostenuta dall’amministrazione Comunale con una compartecipazione delle associazioni triuggesi facenti parte del “Tavolo dello sport”.

Nel febbraio 2017 due defibrillatori vennero aggiunti a quelli già presenti sul territorio: uno a Rancate in via Appiani presso la “Casa della Musica” con la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Lambro e l’altro a Canonica davanti all’ambulatorio comunale in via delle Grigne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA