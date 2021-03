Villasanta: premiati i vigili per l’impegno nell’anno Covid (Foto by Michele Boni)

Un nastro e un premio ai vigili di Villasanta per il servizio nell’anno Covid Il Comune di Villasanta premia gli agenti di polizia locale per l’impegno speso nell’anno della pandemia Covid: per loro anche un nastro da indossare sulla divisa.

Premiato il corpo della polizia locale di Villasanta per l’impegno profuso in tutto questo tempo di emergenza Covid con un attestato proveniente da Regione Lombardia. A consegnare la pergamena e il nastrino da applicare alla divisa d’ordinanza agli agenti e al comandante Maurizio Carpanelli ci ha pensato giovedì mattina 18 marzo il sindaco Luca Ornago in sala consiliare. « Siamo qui in pochi, tra noi, in un momento informale. Ma questo riconoscimento è un atto ufficiale e un simbolo importante che mi fa tornare in mente quanto è successo un anno fa e il nostro lavoro insieme».

E poi: «Grazie per quello che avete fatto e che fate ogni giorno» ha fatto sapere il primo cittadino. Il conferimento, spiega l’attestato, è stato assegnato a ciascuno “per la concreta collaborazione e il senso del dovere dimostrati a favore della comunità lombarda, pur consapevole dei rischi di contagio per sé e per i propri cari, nella fase di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19».

