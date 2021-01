Un mese di tamponi rapidi a Triuggio: come funziona La sede dell’associazione “Il Melograno” di Triuggio ospiterà un servizio per l’effettuazione di tamponi rapidi antigenici per un mese dal 20 gennaio al 20 febbraio. Tutte le informazioni.

Dal 20 gennaio al 20 febbraio, la sede dell’associazione “Il Melograno” di Triuggio ospiterà un servizio per l’effettuazione di tamponi rapidi antigenici. Il test si realizza nei casi di contatto con Covid positivi e negli altri casi richiesti dal Servizio sanitario nazionale. Per accedere è necessaria la prescrizione medica e il costo è di 15 euro, senza vincolo di residenza in paese. I risultati del tampone sono pronti in 15 minuti.

In via Puccini 2, il personale addetto sarà operativo il lunedì (ore 10-12), mercoledì (10-12) e venerdì (15-17). Dopo l’indicazione del proprio medico, per prenotarsi serve chiamare il 339.8741898 dalle 8 alle 20, poi scaricare e compilare il consenso informato dal sito del Comune e presentarsi nel giorno e ora concordati.

L’iniziativa è curata dal Comune con le Comunità della salute, Assistenza Brianza, le farmacie Negri e Pisilli, i medici di medicina generale e i pediatri aderenti all’iniziativa.

