Un materasso per strada a Bernareggio, il sindaco: «Episodi inaccettabili» Un cittadino l’ha fotografato e postato sul gruppo Facebook “Sei di Bernareggio se…”. Non è mancata la reazione del primo cittadino Esposito: «Il controllo del comune continua e continuerà con maggiore capillarità»

Tra i bidoni per la raccolta della carta, dell’umido e del vetro in via Vittorio Emanuele a Bernareggio, nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23, è spuntato anche un materasso. Qualcuno non deve aver compreso bene come funziona lo smaltimento dei rifiuti ingombranti ed ha abbandonato un vecchio materasso a due piazze, a bordo strada, nei pressi dei bidoni destinati alla raccolta differenziata, quella corretta.

L’abbandono non è sfuggito all’obiettivo di un cittadino che ha ritratto la situazione e postato le foto sulla pagina Facebook “Sei di Bernareggio se…”. «Preme rimarcare che il controllo del comune continua e continuerà con maggiore capillarità - il commento del primo cittadino Andrea Esposito -. Questi episodi non possono essere accettati soprattutto se si pensa che il servizio dell’isola ecologica è gratuito».

