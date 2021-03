“Un coro di speranza”: l’idea per coinvolgere bimbi e ragazzi di elementari e medie Il coro “Voces” di Villasanta ha lanciato l’idea di creare una corale con bambini e ragazzi delle elementari e delle medie, provenienti da tutta la Brianza: sarà “Un coro di speranza”

Bambini e ragazzi delle elementari e delle medie, chiamati a raccolta per creare “Un coro di speranza”. La proposta, patrocinata dal Comune di Monza, arriva dal Coro di voci bianche e giovanile Voces di Villasanta ed è rivolto a tutti i giovani studenti di Monza e Brianza: “In un periodo di difficoltà e incertezza come quello che stiamo vivendo, il Coro di voci bianche e giovanile Voces invita tutti i bambini e i ragazzi che lo desiderano a partecipare a un grande progetto di musica e speranza. Si tratta di imparare e cantare insieme, anche se a distanza, due canti che lanciano un forte messaggio di attesa e promessa di un domani migliore, e di realizzarne poi i video musicali: voi bambini e i ragazzi, che siete voi stessi il futuro, unirete seppure virtualmente le vostre voci per lanciare a tutta la comunità un messaggio di fiducia e speranza in un domani di ripresa!”.

Le prove saranno tutte online sulla piattaforma Zoom, tra il 17 e il 24 aprile. In quell’occasione, i protagonisti avranno anche tutte le indicazioni utili per registrare il proprio cantato a casa. Per info e iscrizioni (entro il 16 aprile): [email protected]

