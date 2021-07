Un baby kit per i neonati di Desio in distribuzione gratis nelle farmacie comunali Torna il kit di “benvenuti al mondo” regalato ai neonati dal Comune di Desio e in distribuzione nelle farmacie comunali.

Un regalo a chi si affaccia al mondo. Si chiama “Benvenuti nella Casa delle Coccole”, il kit per i neonati offerto dal comune di Desio ai bebè. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale desiana con Energie Sociali Jesurum e LloydsFarmacia del Gruppo Admenta Italia che anche quest’anno permette la realizzazione di un pacco dono con prodotti, informazioni e servizi per la prima infanzia e per la famiglia.

Il kit di benvenuto viene consegnato alle famiglie attraverso le tre farmacie comunali presenti in città. Lo scorso anno oltre il 90% dei neogenitori beneficiari è passato a ritirare il dono. “Tante famiglie hanno accolto con entusiasmo i Baby Kit – ha sottolineato l’assessore alle Politiche per l’Infanzia Cristina Redi – e questo apprezzamento ci ha consentito di replicare l’iniziativa, grazie al contributo delle aziende che hanno aderito al progetto. Un modo piacevole e utile per dare il benvenuto ai nuovi nati. In questo momento complicato, credo sia ancora più importante essere vicini ai neo genitori in modo fattivo e concreto”.

