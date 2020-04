Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

L’aereo Partenavia P68 in volo (Foto by Edoardo Terraneo)

Un aereo nei cieli della Brianza: sta svolgendo rilievi fotografici Sta sfruttando il minor numero di voli nel periodo dell’emergenza per effettuare rilievi fotografici aerei da utilizzare in campo cartografico

Un aereo Partenavia P68, di proprietà di un’azienda specializzata, ha effettuato nel primo pomeriggio di oggi diversi passaggi sui cieli della Brianza per svolgere rilievi fotografici del territorio utili per esempio in campo cartografico.

Il tracciato dell’aereo

(Foto by Edoardo Terraneo)

Le foto vengono realizzate da una fotocamera ad alta risoluzione collocata sotto l’aereomobile. Complice il poco traffico aereo causato dall’emergenza COVID-19 questo tipo di voli sono sempre più frequenti.

