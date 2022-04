Un 14enne si presenta ai carabinieri di Seregno: «Preso a cinghiate dal mio patrigno» Il minore si è allontanato da casa e ha chiesto aiuto ai militari presentandosi alla caserma. È stato portato all’ospedale e dimesso con 25 giorni di prognosi, quindi rifocillato e collocato in una comunità. Denunciati entrambi i genitori.

L’altra sera un 14enne si è presentato dolorante e il lacrime alla caserma dei carabinieri di Seregno: ha detto di essere stato preso a cinghiate dal patrigno. Ha mostrato ai militari alcuni segni sul corpo.Ha raccontato di essere stato picchiato dall’uomo davanti alla madre.Presenta ferite e lividi su braccia, schiena e addome. Fatto intervenire personale del 118 il minore è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza dal quale è stato dimesso con 25 giorni di prognosi.

A casa ovviamente non può tornare, ma la ricerca di un posto in un centro per minori per poterlo ospitare si fa difficile. Non c’è disponibilità. E così, mentre i militari continuano a cercare una struttura di accoglienza, il ragazzo resta in caserma con i carabinieri che gli cucinano un piatto di spaghetti al pomodoro e gli allestiscono un letto di fortuna dove il 14enne ha trascorso la notte, per poi, il giorno dopo, essere, finalmente portato in una comunità protetta.

Dalle indagini dell’Arma è emerso che il 14enne sarebbe stato picchiato per risposte “sbagliate”, in accordo con la madre e davanti ai fratellini più piccoli. Da tempo, sempre secondo quanto ricostruito dai militari seregnesi, “analoghi atti di violenza erano compiuti proprio dalla donna in prima persona”. Il patrigno del 14enne è stato quindi denunciato per lesioni personali gravi e, insieme alla donna, anche per maltrattamenti contro familiari.

