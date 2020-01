Ultima salita invernale al Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano (e chiude la pista di pattinaggio) Domenica 26 gennaio sarà possibile salire al 39° piano di Palazzo Lombardia, sede della Regione, dove si trova il “Belvedere”: sarà l’ultima salita “invernale” prima della riapertura in primavera. E chiuderà, lo stesso giorno, la pista di pattinaggio.

Domenica 26 gennaio sarà possibile salire al 39° piano di Palazzo Lombardia, sede della Regione, dal cui ’Belvedere’ si può ammirare l’arco alpino e lo skyline metropolitano. La terrazza panoramica resterà aperta dalle ore 10 alle 18 (ingresso da piazza Città di Lombardia - N1), in concomitanza con la conclusione degli eventi celebrativi per i 500 anni della nascita di Leonardo da Vinci che hanno interessato gran parte del territorio lombardo. Per i cittadini sarà l’ultima occasione ’invernale’ per ammirare il paesaggio dal 39° piano. Le prossime aperture domenicali sono infatti previste in primavera, con il programma di eventi che celebrerà i 50 anni della nascita di Regione Lombardia.

Sempre domenica, a Palazzo Lombardia, allo Spazio espositivo di via Galvani 27, è in programma la mostra a ingresso gratuito ’Immaginario. 125 originali: viaggio a sorpresa negli archivi Touring’. L’esposizione, a cura di Luca Santese del collettivo fotografico Cesura, espone per la prima volta 125 stampe fotografiche originali vintage conservate nell’Archivio Fotografico del Touring Club Italiano. Sono scatti databili attorno agli anni Venti e Trenta del secolo scorso, con qualche esemplare più antico come alcune stampe all’albumina di inizio Novecento, incamiciate a tutela della loro preziosità, e altre stampe ancora più recenti.

La mostra, che celebra i 125 anni di attività del Touring Club Italiano, sara’ aperta fino al 31 gennaio con questi orari: dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 18 (la domenica previste visite guidate a cura dell’Archivio Touring Club Italiano).

Domenica 26 sarà infine l’ultimo giorno utile per pattinare sulla pista allestita, in occasione delle festività natalizie, nella piazza coperta di Palazzo Lombardia. Si potrà fruire della pista dalle 10 alle 20.30 noleggiando i pattini a 8 euro l’ora (per chi accede invece con i propri pattini, 5 euro per la prima ora e 2,50 euro la seconda).

