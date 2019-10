Ubriaco cerca di rubare una bicicletta in pieno giorno, denunciato dalla polizia locale di Monza Ladro maldestro quello pizzicato dagli agenti in piazza Centemero e Paleari lunedì mattina. Privo di documenti, è stato denunciato a piede libero per il furto e per la sua condizione di clandestinità in Italia.

Ha cercato di rubare una bicicletta assicurata a una rastrelliera con una catena ma era troppo ubriaco per riuscirci. Ladro maldestro quello che lunedì 30 settembre in mattinata, in piazza Centemero e Paleari, a Monza, ha attirato l’attenzione di un passante che ha subito chiamato la polizia locale. Sul posto, attorno alle 9.30, si è presentato personale dell’annonaria in servizio in centro città che ha intercettato un uomo di nazionalità marocchina intento appunto a rubare la bicicletta.

L’uomo, fermato, privo di documenti, è stato accompagnato presso il comando per il fotosegnalamento. Nel frattempo la bicicletta è stata sequestrata dagli agenti e custodita presso il comando dove, poco dopo, si è presentato il proprietario per denunciarne il furto. Lo straniero è stato denunciato a piede libero per il furto e per la sua condizione di clandestinità in Italia.

