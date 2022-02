Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ubriaco alla guida di un furgone abbatte palo della luce e una recinzione a Seregno Si era messo al volante del proprio furgone, ubriaco: rientrando a casa ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un palo della luce e una recinzione.

Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio, poco dopo le 3, in via alla Porada di Seregno, quasi al confine con Mariano Comense, il conducente di un furgone Ford, nel rientrare a casa dopo aver trascorso una serata con amici, ha perso il controllo del proprio veicolo ed è andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione stradale abbattendo anche una rete di recinzione di un terreno. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei vicini carabinieri di Giussano che ha proceduto ai rilievi e alla gestione del traffico nell’area mentre, al contempo, il personale di RetiPiù procedeva alla messa in sicurezza della rete d’illuminazione pubblica. Sul posto sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco di Seregno.

Il mezzo incidentato

Il conducente, un 56enne brianzolo, è stato sottoposto all’alcoltest e trovato con un tasso alcolemico di 1,5 g/l e pertanto denunciato penalmente per guida in stato d’ebbrezza con l’aggravante dell’aver commesso il fatto in orario notturno. Inevitabile anche il ritiro della patente.

Il palo abbattuto

