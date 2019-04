Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ubriachi infastidiscono tra le bancarelle del mercato di Monza: denunciati Vagavano completamente ubriachi tra la bancarelle del mercato di Monza, in piazza Cambiaghi, in piena mattinata, infastidendo clienti, pedoni e ambulanti. Gli agenti del nucleo annonaria della polizia locale di Monza li hanno bloccati e denunciati.

Vagavano completamente ubriachi tra la bancarelle del mercato di Monza, in piazza Cambiaghi, in piena mattinata, infastidendo clienti, pedoni e ambulanti. Gli agenti del nucleo annonaria della polizia locale di Monza li hanno bloccati e controllati giovedì 18 aprile dopo diverse segnalazioni.

Si trattava di due soggetti di origini straniere, uno dell’Ecuador e l’altro del Marocco, in evidente stato di ebbrezza alcolica risultati privi di documenti. Condotti presso il comando di via Marsala, dopo essere stati fotosegnalati e identificati entrambi sono stati denunciati perché irregolari sul territorio dello Stato e per ubriachezza molesta.

