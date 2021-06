Tutti pronti per “Puliamo Bernareggio”: ritrovo in via Cattaneo L’iniziativa è stata organizzata per domenica 13 giugno dall’associazione La Spina con il patrocinio del Comune. I volontari si muoveranno in diverse aree del paese armati di guanti, sacchetti. Iscrizioni ancora aperte.

Una mattinata dedicata alla pulizia di Bernareggio e dei suoi spazi comuni. È quella organizzata per domenica 13 giugno dall’associazione La Spina con il patrocinio del Comune. L’iniziativa, intitolata appunto, “Puliamo Bernareggio” prenderà il via 8.30 dal punto di ritrovo previsto al parcheggio del Ctl3, in via Cattaneo. Da qui i volontari si muoveranno in diverse aree del paese armati di guanti, sacchetti ma, soprattutto, forza di volontà.

«Unisciti a noi! - si legge nell’invito lanciato dall’associazione -. prendiamoci cura del nostro paese, facciamo qualcosa di bello per noi e per il luogo dove viviamo». Per info e iscrizioni: [email protected]

