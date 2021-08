Turismo, Fontana: «In Lombardia le cose vanno bene. E il Salone del mobile a Milano sa di normalità»

È un Attilio Fontana gioviale quello che si presenta al Meeting di Rimini per parlare di turismo: detto che in Lombardia «le cose vanno bene», anche il prossimo Salone del mobile a Milano, per il governatore, «sa di ritorno alla normalità».