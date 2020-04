Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Truffe online, attenzione al messaggio sui buoni spesa: i supermercati non regalano un voucher di 250 euro La nuova truffa che corre sugli smartphone coinvolge i supermercati: Coop e Esselunga non stanno regalando un voucher gratuito.

Coop, Esselunga: nomina supermercati famosi e presenti sul territorio il messaggio che sta girando nelle chat e sui social e che riguarderebbe una distribuzione gratuita di generi alimentari del valore di 250 euro. E poi un link da cliccare, che leggendo bene non corrisponde mai agli indirizzi ufficiali delle catene ma chiede i dati personali per ricevere un fantomatico “voucher gratuito”. La truffa è stata segnalata anche dalla Polizia postale che invita a fare attenzione e a diffidare dalle iniziative che non arrivano da canali verificati.

Il messaggio dice più o meno che il supermercato “sta distribuendo generi alimentari gratuiti del valore di 250 euro per sostenere la nazione durante la pandemia di Corona. Sbrigati! Raccogli il tuo voucher GRATUITO qui: http://xxxxxxxxxxxxxxx”.

«Fate sempre attenzione. Non cliccate mai sui link che vengono proposti da messaggi analoghi, non compilate mai moduli online con i dati personali e verificate sempre sui siti ufficiali le informazioni che ricevete. I casi sospetti potete segnalarli sul sito della Polizia postale», fanno sapere le forze dell’ordine. Il link per le segnalazioni è questo (VAI).

