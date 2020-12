Troppa neve in Valassina, disagi nella tratta della Brianza nord Rallentamenti e disagi in Valassina nella mattina di venerdì 4 dicembre: la neve non spazzata e il mancato spargimento del sale hanno creato problemi al traffico.

Forse lo spazzaneve sarebbe stato eccessivo - anzi di sicuro - ma forse un passaggio più precoce dei mezzi spargisale avrebbe potuto evitare molti disagi: si tratta della Valassina, la statale 36, dove fino alla tarda mattina di venerdì 4 dicembre sono stati registrati problemi alla circolazione per la presenza della neve sulle carreggiate, sia in direzione nord sia in direzione sud. I disagi con conseguenti rallentamenti in particolare nella zona nord del Brianza, come a Giussano e a Veduggio. In questi Comuni qualche problema anche nella viabilità urbana.

Neve sulle strade interne di Veduggio e Giussano

(Foto by Edoardo Terraneo)

