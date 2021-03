Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

I vigili del fuoco in azione a Triuggio

Triuggio, terzo incendio in un mese allo stesso tetto: due ore di intervento per i vigili del fuoco Il principio di incendio, come nelle sue volte precedenti, è stato causato presumibilmente da una anomalia alla canna fumaria, “sotto i ferri” per ovviare al problema. Sul posto presenti squadre con quattro mezzi.

Terzo incendio nel giro di un mese al tetto di una palazzina di Triuggio. I vigili del fuoco sono stati impegnati un paio d’ore venerdì 19 marzo per riportare la situazione alla normalità. Il principio di incendio, come nelle sue volte precedenti, è stato causato presumibilmente da una anomalia alla canna fumaria, “sotto i ferri” per ovviare al problema: le squadre si sono presentate con due autopompe da Seregno e Carate, una autoscala da Carate e un modulo di spegnimento rapido da Lissone, mezzo quest’ultimo che grazie alla nebulizzazione dell’acqua di spegnimento permette di effettuare interventi meno invasivi.

Un’altra immagine dell’intervento

