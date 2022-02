Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Triuggio, muro di cinta del cimitero giù col vento: era mal ancorato A causa del vento forte di lunedì 7, una porzione del muro di cinta del cimitero di Tregasio è crollata.

Il muro di cinta del cimitero di Tregasio era mal ancorato al suolo. Il crollo si è verificato nella tarda mattinata di lunedì 7 febbraio. Giornata ventosa tanto che la Protezione civile aveva diramato un’allerta arancione. A Triuggio le raffiche hanno abbattuto una porzione del muro di cinta del cimitero di Tregasio alta tre metri e lunga circa sei.

«Si tratta dell’ala nuova del cimitero costruita una ventina di anni fa – ha spiegato il sindaco Pietro Cicardi – Abbiamo già preso contatti con l’assicurazione, dai primi rilievi dei tecnici pare che il muro fosse scarsamente ancorato alla base, aveva insomma un problema tecnico di costruzione che dall’esterno non era visibile». Il muro infatti pare non presentasse crepe o altre deformazioni che poteva far immaginare quanto poi è successo. Fortunatamente il crollo, avvenuto durante l’orario di apertura del campo santo, si è verificato verso l’esterno del cimitero senza arrecare danni a cose o persone.

«Chiaramente abbiamo dato disposizione perché venga controllata l’intera recinzione – ha aggiunto Cicardi – La parte caduta verrà ripristinata al più presto». L’area è stata transennata per impedire alle persone di avvicinarsi al muro crollato ma dato che non ci sono stati danni all’interno del campo santo il cimitero di Tregasio è regolarmente aperto.

