Triuggio, lo stilista Grella diventa Cavaliere: «Non so se mi abituerò a farmi chiamare così. Resto Luciano, ho sempre lavorato divertendomi»

Lo stilista Luciano Grella diventerà Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Nei giorni scorsi l’81enne veronese, ma brianzolo di adozione, da anni risiede a Canonica di Triuggio, ha ricevuto una lettera dal Prefetto di Monza Patrizia Palmisani in cui gli è stata comunicata la sua nomina anche se non è ancora stata ufficializzata la data in cui gli verrà conferito l’importante riconoscimento da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Sono chiaramente felice di questa onorificenza, ma non so se mi abituerò a essere chiamato Cavaliere io resto Luciano – ha detto Grella -. Tutto quello che ho fatto in questi anni è lavorare divertendomi, organizzando eventi, sfilate e disegnando vestiti unici per le principesse arabe. Ho avuto la fortuna di girare il mondo conoscendo solo tre parole d’inglese eppure non mi sono mai perso».

La genialità di Grella con ago e filo tra le mani l’hanno reso un’icona nella moda a livello locale e internazionale e adesso lui nonostante l’età non vuole fermarsi. «Guardo sempre avanti e spero che la nomina di Cavaliere non sia un punto di arrivo, ma di partenza e che la vita possa regalarmi dietro l’angolo ancora delle soddisfazioni – ha concluso Grella -. Mi continuo a impegnare perché il patrimonio degli stilisti possa essere trasmesso alle nuove generazioni che ad oggi trovano molte più difficoltà rispetto ai miei tempi per affermarsi».

