Triuggio: incendio divora un cotonificio, capannone inagibile - FOTO e VIDEO

Spiegamento di forze importante nella notte di domenica 20 dicembre per un vasto incendio a Triuggio. L’allarme è scattato intorno alle 3.30 in viale Rimembranze in un’azienda per la lavorazione di cotone grezzo, il Cascamificio Galbiate.

Il capannone di circa 500 metri quadrati è stato completamente coinvolto dall’incendio e non è più agibile.

Al lavoro per mettere in sicurezza la zona squadre dei vigili del fuoco da Seregno e Carate Brianza con le autopompe, autobotti di Carate, Bovisio Masciago, Vimercate e Lazzate, carro soccorso di Monza e mezzo di elevazione Atrid di Desio (un mezzo tridimensionale capace di raggiungere altezze elevate). In tutto 24 vigili del fuoco impegnati. In supporto presenti anche tre ambulanze da Seregno, Vimercate, Monza.



Le operazioni sono durate tutta la notte e alla mattina di domenica era ancora in corso lo spegnimento dei focolari residui. Non sono note le cause, nessuno è rimasto ferito.

