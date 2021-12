Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Triuggio, da gennaio il sacco arancione per i pannolini: «Non influirà sulla Tari» A Triuggio da gennaio 2022 modifica al servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti: viene introdotto il sacco arancione per pannolini, pannoloni e traverse assorbenti. Ritiro al Punto Gelsia di Tregasio.

Anno nuovo, raccolta nuova. La Giunta Cicardi ha deliberato una modifica al servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti introducendo anche a Triuggio il sacco arancione per pannolini, pannoloni e traverse assorbenti. La raccolta a domicilio di questa tipologia di rifiuti sarà settimanale in concomitanza al ritiro del sacco blu usato per il secco.

«Non ci saranno ripercussioni sulla Tari – ha assicurato in settimana il primo cittadino Pietro Cicardi – I costi del servizio sono contenuti».

Il servizio del sacco arancione è rivolto alle famiglie con figli di età inferiore ai tre anni e alle persone anziane che utilizzano pannoloni e traverse assorbenti, i cittadini interessati dall’utilizzo del sacco arancione dovranno compilare un apposito modulo di attivazione del servizio e gli verrà consegnata una dotazione annuale di 4 rotoli codificati contenenti ciascuno 15 sacchi da 45 litri.

«Per la distribuzione dei sacchi saranno previste delle aperture straordinarie del “Punto Gelsia” di Tregasio» ha aggiunto Cicardi. Il ritiro del sacco arancione partirà lunedì 31 gennaio 2022.

