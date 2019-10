Triuggio, cessato allarme per la caduta di un ultraleggero I soccorsi (compreso l’elicottero) erano stati chiamati a Triuggio per un ultraleggero in difficoltà, una volta giunti sul posto, però, l’allarme si è sgonfiato

Falso allarme in seguito a una chiamata per un ultraleggero in difficoltà in via San Giuseppe a Triuggio nel primo pomeriggio di domenica 25 ottobre. Erano già stati allertati carabinieri, vigili del fuoco, un’ambulanza e anche l’elisoccorso per un richiesta di intervento che inizialmente era in codice rosso.

Un residente della località Cascina Siberia aveva notato un ultraleggero in volo in difficoltà e ha avvisato i soccorsi. Giunti sul posto, però, l’allarme è cessato

