Trippa (e non solo) con gli alpini di Concorezzo sabato 21 agosto Sabato 21 agosto gli alpini di Concorezzo organizzano una trippata (ma non solo) anche d’asporto. Prenotazione obbligatoria.

Torna l’appuntamento con la “Trippa della truppa” cucinata dalle Penne nere di Concorezzo. Gli alpini organizzano la cena in presenza con tutti gli accorgimenti anti Covid del caso a partire dalle 19.30 sabato 21 agosto nel cortile di Santa Marta ed è obbligatoria la prenotazione al numero 324/9888149. I posti sono infatti limitati e per passare una serata in compagnia bisogna riservare un tavolo. Sarà possibile anche l’asporto dalle 18.45 in avanti. Non sarà una serata a tutta trippa, ma gli alpini prepareranno anche patatine, salamelle e altri piatti tipici brianzoli.

«Chiamatela come volete ma la trippa o busecca è sempre eccezionale – ha chiosato il sindaco Mauro Capitanio -. Se poi è preparata dal nostro gruppo Alpini di Concorezzo lo è ancora di più». Per organizzare questo evento le Penne nere hanno cambiato location. Abitualmente il luogo dedicato alla “Trippa della truppa” era il parco di Villa Zoja, ma ora l’iniziativa è stata trasferita in via Santa Marta, dove gli stessi Alpini qualche mese fa avevano organizzato polenta e cinghiale d’asporto.

