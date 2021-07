Trentenne brianzola cade da cavallo, ricoverata per un trauma alla schiena La donna, di Ornago, è caduta da cavallo, sabato 3 luglio in mattinata, in un maneggio di Carobbio, nella Bergamasca, ed è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

Ha riportato un trauma alla colonna vertebrale ma non è in pericolo di vita una trentenne di Ornago caduta da cavallo, sabato 3 luglio in mattinata, in un maneggio di Carobbio, nella Bergamasca.

Scattato l’allarme sono stati inviati sul posto mezzi del 118 con un’automedica e un’ambulanza. Sul posto, per ricostruire l’accaduto e determinarne le cause, sono arrivati anche i carabinieri. La donna è sempre rimasta cosciente e trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove si trova ricoverata. Non è in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA