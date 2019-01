Trenord-Rfi, il lunedì nero dei pendolari: guasto a Carnate, treni ko in Brianza. Auto sui binari a Lentate Lunedì di passione per i pendolari brianzoli.Una serie di guasti a catena, in primis agli impianti di circolazione a Carnate, ad esempio, che ha provocato non poche difficoltà alle linee per Lecco/Bergamo e il congestionamento del nodo di Monza, che ha avuto ripercussioni anche sui treni da Como/Chiasso

Lunedì di passione per i pendolari brianzoli. Una frase abusata visto lo stillicidio di problemi degli ultimi mesi. Ma sempre attuale, visto che anche lunedì 21 gennaio su tutte le linee che attraversano la Brianza ci sono state soppressioni di corse e ritardi per quasi tutti i convogli diretti verso Milano. Una serie di guasti a catena, in primis agli impianti di circolazione a Carnate, ad esempio, che ha provocato non poche difficoltà alle linee per Lecco/Bergamo e il congestionamento del nodo di Monza, che ha avuto ripercussioni anche sui treni da Como/Chiasso. I ritardi medi sono stati di una ventina di minuti. Oltre al collasso degli impianti carnatesi, di competenza Rfi, Trenord ci ha messo del suo, con guasti ai treni e lungaggini nella preparazione dei convogli che hanno trasformato le ore di punta del pendolarismo nella solita corsa a ostacoli.

Come se non bastasse, nella serata di domenica 20 qualcuno, anche se non si bene come, ha deciso di parcheggiare la propria auto sui binari ferroviaria a Camnago-Lentate, rendendo impossibile il transito dei treni.

