Ubriaco con l’auto nella stazione di Camnago-Lentate: treni fermi per due ore, denunciato Domenica sera è entrato nella stazione di Camnago-Lentate sul Seveso in auto, percorrendo la banchina e finendo sui binari: denunciato per interruzione di pubblico servizio, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per guida in stato d’ebbrezza.

Alla fine è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per guida in stato d’ebbrezza. Una serata da dimenticare per un operaio quarantenne di origini nigeriane, sposato e residente a Meda, che domenica intorno alle 22 è entrato in auto nella stazione di Camnago-Lentate sul Seveso da un ingresso pedonale e ha percorso circa duecento metri sulla banchina del binario tronco delle Ferrovie nord. L’uomo ha poi finito la sua corsa in bilico sui binari, causando lo stop per oltre due ore della linea.

Quando sul posto sono arrivati i carabinieri, non ha trovato di meglio da fare che reagire insultandoli e cercando di aggredirli. Una volta riportato a più miti consigli, il problema è stato rimuovere l’auto: un carro attrezzi non sarebbe riuscito a raggiungerla e allora sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Cantù.



auto sui binari lentate

