Trenord, cantieri sulle linee ferroviarie della Brianza: limitazioni e bus sostitutivi, tutte le informazioni Besanino, Milano-Chiasso, Saronno-Albairate e Milano-Asso: sono queste le linee interessate da alcuni provvedimenti che modificheranno, in agosto (ma anche oltre) la normale circolazione dei treni per via di alcuni cantieri di ammodernamento. Trenord ha approntato uno schema di limitazioni e bus sostitutivi per mitigare gli eventuali disagi.

Da domenica 4 a sabato 31 agosto per consentire lo svolgimento di lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Sesto San Giovanni e tra Rho e Milano Certosa , programmate da Rfi, la circolazione sulle linee S7 Lecco-Monza-Milano via Besana-Molteno, S9 Saronno-Seregno-Albairate, S11 Chiasso-Como-Milano-Rho subirà alcune variazioni. Ecco come districarsi in queste mese di cantieri.

Linea S7 “Besanino”

Per lavori infrastrutturali tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Sesto San Giovanni, i treni della linea S7 Lecco-Monza-Milano circoleranno solo fra Lecco e Monza. Per spostarsi fra Monza e Milano i viaggiatori potranno utilizzare i treni delle linee S11 Chiasso-Como-Milano, Tirano-Sondrio-Milano, Paderno-Milano, Lecco-Milano via Carnate.

Linea S9 Saronno-Seregno-Albairate

Sempre per gli stessi lavori, sulla linea S9 Saronno-Seregno-Albairate sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra Seregno e Sesto San Giovanni; i treni circoleranno fra Saronno e Seregno e fra Sesto S.Giovanni e Albairate. Nella tratta Saronno-Seregno i treni circoleranno secondo un orario speciale, che consentirà la coincidenza a Seregno con i treni della linea S11 Chiasso-Como-Milano. Nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 circolerà un treno ogni 30 minuti; nel resto della giornata un treno ogni 60 minuti.

Inoltre, per lavori infrastrutturali urgenti e indifferibili a Ceriano Laghetto-Solaro, le corse fra Saronno e Seregno non effettueranno fermata nella stazione. Un servizio di bus sostitutivi collegherà la stazione di Ceriano Laghetto a Saronno Sud e viceversa.

Da Ceriano Laghetto-Solaro in direzione Saronno Sud il bus partirà al minuto .10 di ogni ora dalle ore 6.10. All’arrivo a Saronno Sud i viaggiatori potranno utilizzare:

· i treni in partenza al minuto .24 in direzione Seregno

· i treni in partenza al minuto .36 in direzione Saronno

Da Saronno Sud in direzione Ceriano Laghetto-Solaro il bus partirà al minuto .40 di ogni ora dalle ore 6.40.

Nella tratta Sesto San Giovanni-Albairate i treni circoleranno invece secondo l’orario regolare.



La stazione di Seregno



Linea S11 Chiasso-Como-Milano-Rho

Qui, per lavori infrastrutturali tra le stazioni di Rho e Milano Certosa, i treni della linea S11 Chiasso-Como-Milano-Rho circoleranno solo fra Chiasso e Milano. Per raggiungere Rho e le stazioni intermedie di Milano Villapizzone, Milano Certosa, Rho Fiera i viaggiatori potranno utilizzare le corse delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Treviglio.

Asso - Mariano/Camnago - Seveso - Milano

Infine, per quanto riguarda la linea Asso-Seveso-Milano, dallo scorso 24 luglio e fino al primo novembre, ci sono dei lavori di potenziamento infrastrutturale a Palazzolo Milanese. I cantieri causano la cancellazione di alcuni treni notturni, in particolare i treni 14995 e 14997, sostituiti da due autobus. Per la Brianza, la cancellazione delle corse riguarda i viaggiatori diretti o in partenza dalle stazioni di Varedo, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Seveso, Camnago e Meda. In allegato, è scaricabile il pdf con tutte le disposizione previste da Trenord, le fermate degli autobus e gli orari di passaggio, cliccabili anche qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA