Trenord, cambiano gli orari di apertura delle stazioni di Arcore, Carnate, Cesano, Desio, Seregno e Seveso Nuovi orari per alcune biglietterie di Trenord. Dal primo febbraio sono cambiati gli orari di apertura e chiusura degli sportelli di Arcore, Carnate, Cesano, Desio e Seveso.

Novità in alcune biglietterie di Trenord in Brianza. Con una comunicazione ufficiale, il gestore del trasporto pendolare in Lombardia ha comunicato che «a partire da venerdì 1 febbraio 2019, al fine di semplificare il servizio, gli orari di apertura delle biglietterie Trenord sono stati allineati con aperture alle 6 e chiusure alle 20». Nelle pieghe di questa volontà di rendere omogeneo il servizio anche dal punto di vista degli orari, c’è stata anche qualche limatura: ad esempio la stazione di Arcore, in precedenza aperta anche al sabato mattina, ora è chiusa per tutto il fine settimana. Ecco i nuovi orari applicate nelle biglietterie delle stazioni interessate dal cambiamento:

Arcore: da lunedì a venerdì 6:00-12:55; 13:05-20:00. Sabato: chiuso. Domenica: chiuso. Festivi 6:00-12:55; 13:05-20:00

Carnate: da lunedì a venerdì 6:00-12:55; 13:05-20:00. Sabato: chiuso. Domenica: chiuso. Festivi 6:00-12:55; 13:05-20:00

Cesano Maderno: da lunedì a venerdì 6:00-12:55; 13:05-20:00. Sabato: chiuso. Domenica: chiuso. Festivi 6:00-12:55; 13:05-20:00

Desio: da lunedì a venerdì 6:00-12:55; 13:05-20:00. Sabato: chiuso. Domenica: chiuso. Festivi 6:00-12:55; 13:05-20:00

Seregno: tutti i giorni dalle 6:00 alle 20:00

Seveso: da lunedì a venerdì 6:00-12:55; 13:05-20:00. Sabato: chiuso. Domenica: chiuso. Festivi 6:00-12:55; 13:05-20:00

