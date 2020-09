Trenord aumenta i treno “Caravaggio” sulla S11 Milano-Como/Chiasso via Seregno Trenord aumenta i treno “Caravaggio” sulla S11 Milano-Como via Seregno e Monza: da lunedì 14 saranno 5, sulla direttrice i nuovi convogli effettueranno oltre 35 corse al giorno, ovvero il 60% dell’offerta complessiva.

Da lunedì 14 settembre saranno cinque i nuovi treni Caravaggio in servizio sulla linea S11 Rho-Milano Porta Garibaldi-Como-Chiasso. Sulla direttrice i nuovi convogli effettueranno oltre 35 corse al giorno, ovvero il 60% dell’offerta complessiva. Saranno effettuate con treni monopiano le corse dirette o provenienti da Chiasso (Svizzera), poiché i Caravaggio a due piani superano la dimensione della galleria di confine. «L’introduzione dei tre nuovi Caravaggio, in aggiunta ai due già in circolazione dagli scorsi mesi, migliorerà significativamente la qualità di viaggio offerta ai passeggeri della linea» spiega Trenord in una nota. I nuovi Caravaggio, treni di ultima generazione ad alta capacità con oltre 560 posti a sedere, consentono ai viaggiatori di vivere un’esperienza di viaggio confortevole e all’insegna della sostenibilità.

«Il Caravaggio è costruito con materiali innovativi e riciclabili al 96% e tecnologie di ultima generazione. A bordo sono installati sistemi di illuminazione led, prese elettriche e usb utili per la ricarica dei dispositivi mobili. Il convoglio, totalmente accessibile, offre ampi spazi per passeggini e 12 biciclette con postazioni di ricarica per bici elettriche ed è dotato di soluzioni audio e video per l’informazione a bordo e di 50 telecamere per la videosorveglianza» spiegano ancora da Trenord.

Saranno complessivamente 105 i Caravaggio nella flotta di Trenord, acquistati da Fnm e Ferrovienord grazie al finanziamento di 1,6 miliardi garantito da Regione Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA