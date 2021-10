Treno storico per i 110 anni del Besanino: centinaia di persone alla festa di Besana in Brianza Folla a Besana in Brianza per festeggiare i 110 anni del Besanino con il passaggio di un treno storico che ha attirato l’attenzione e la curiosità di migliaia di persone lungo la tratta.

Grande festa alla stazione di Besana per i 110 anni della ferrovia Monza - Molteno, ora estesa fino a Milano e Lecco. Centinaia di cittadini, appostati lungo la linea, hanno accolto con gioia il ritorno del treno a vapore della Fondazione FS. A bordo, per l’occasione, anche l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, e il direttore generale della Fondazione FS Luigi Francesco Cantamessa Armati.

GUARDA Tutte le immagini della festa di Besana nelle foto di Edoardo Terraneo

A trainare le carrozze anni ’40 sulle quali hanno potuto viaggiare i fortunati possessori del biglietto, una locomotiva a vapore del 1911 chiamata “La Signorina” del deposito di Torino ma in uso a Fs Milano. I tre operatori di condotta sono:un macchinista, un fuochista e un operatore di supporto che rispondono ai nomi di Francesco Valerio, Alessandro Camera e Guido Paoli.

L’interno della locomotiva

(Foto by Edoardo Terraneo)

L’iniziativa, promossa da Regione Lombardia e Pro loco di Besana, ha voluto celebrare i 110 anni dall’inaugurazione della linea ferroviaria Monza-Besana-Molteno il 14 ottobre 1911. Il treno storico è partito alle 9 dalla stazione di Milano Centrale (fino a Monza guidato da una motrice elettrica in livera storica, dal capoluogo di Provincia in poi è entrata in funzione la locomotiva a vapore) per giungere intorno alle 1320 a Lecco; nel pomeriggio è previsto il percorso inverso con partenza alle 16.30 e arrivo alle 19.30.

Centinaia di persone hanno ammirato il passaggio del treno in Brianza

© RIPRODUZIONE RISERVATA