Treno fermo alla stazione di Desio per un malore, ritardi sulla linea S11 Milano-Chiasso

Ripercussioni su tutta la linea S11 Milano-Seregno-Como-Chiasso nella mattina di mercoledì 12 giugno per i soccorsi a una persona che ha accusato un malore su un treno in viaggio verso Milano. Il treno si è fermato a Desio dieci minuti prima delle 9 quando è partita la chiamata all’ambulanza per una donna di 38 anni, alla fine soccorsa in codice verde.

I treni sulla tratta hanno accusato ritardi superiori alla mezzora, quello fermo in stazione è ripartito con 66 minuti di ritardo. La circolazione è ripresa gradualmente poco dopo le 9.35.

