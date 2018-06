Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Treni, ritardi e disagi: «Oggi piove nei vagoni per Porta Garibaldi» Pioggia sul treno del mattino da Monza per Porta Garibaldi. La segnalazione è di un lettore, che ha inviato alla redazione le foto. Non è stato l’unico disagio tra ritardi e cancellazioni, anche sulla linea del Besanino.

Pioggia sul treno del mattino da Monza per Porta Garibaldi. La segnalazione è di uno lettore, che ha inviato alla redazione le foto dei sedili bagnati e dell’acqua in caduta dall’impianto di condizionamento dei vagoni. “Questa mattina Trenord ha deciso di inaugurare un nuovo sistema per smorzare l’arsura nelle proprie carrozze”, hanno commentato i pendolari condividendo i video.

Non è stato l’unico disagio: il treno era quello delle 7.35 arrivato in stazione a Monza con 25 minuti di ritardo. La linea Chiasso-Milano.

Sono stati sei invece le corse del Besanino cancellate nella giornata del 21 giugno. In una settimana segnata da frequenti guasti a passaggi a livello che creano ovvi ritardi e altri disagi sulla linea S7, la Lecco-Milano. Proprio martedì ci sono stati guasti di mattina, pomeriggio e sera.

In mattinata, un blocco tra Villasanta e Macherio ha rallentato la tabella di marcia di 3 treni di 40 minuti. Non è rimasto indenne da problemi neppure il passaggio a livello besanese di Villa Raverio, ma spesso e volentieri ci sono disagi anche a Biassono. Lo denunciano quotidianamente i pendolari anche attraverso facebook.

