Tregasio ha salutato le due suore che hanno terminato il servizio in parrocchia Terminato il servizio nella parrocchia di Tregasio, la comunità di fedeli ha salutato due suore destinate ad altri incarichi.

Domenica 26 settembre nella messa solenne delle 10 i parrocchiani di Tregasio hanno salutato suor Liza Palero e suor Elena Giliberti che sono state destinate ad un nuovo servizio pastorale, rispettivamente in diocesi di Molfetta e in diocesi di Roma. Come memoria del servizio svolto nella frazione triuggese le due religiose hanno ricevuto dalla comunità un’icona della Madonna. A Tregasio per sostituire le religiose in partenza sono giunte suor Jacqueline Bayo, nuova superiora, e suor Supriya Xalxo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA