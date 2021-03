Tre ragazzi oltre i limiti del lockdown: il video in volo su Robbiano (e non solo) Tre ragazzi, la passione per la natura, per foto e immagini, i limiti della zona rossa a Giussano. Il risultato è un video aereo sulla chiesa dei Santi Quirico e Giulitta e sulla loro frazione (Robbiano). Ma anche un canale Youtube dedicato alle loro esplorazioni.

Tre ragazzi, la passione per la natura, per foto e immagini, i limiti della zona rossa a Giussano. È nato e cresciuto così il progetto video “Shape of nature” di Federico Ferrando, studente al Liceo economico-sociale di 19 anni, Nicholas Buonocore, 20 anni (dopo aver studiato Agraria, è addetto alle vendite in un grande supermercato), Marco Cattaneo, 19 anni, (ha studiato all’Istituto Alberghiero e ora lavora come cameriere), tutti di Robbiano.

Il loro progetto ha preso forma ed è decollato anche grazie a YouTube dando, così, la possibilità a tutti di andare dove non tutti, in realtà, avrebbero la possibilità di andare: nei luoghi da loro esplorati o sul campanile della loro chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, sorvolando le vie della frazioni, la piazza, l’oratorio.

Proprio nei giorni scorsi, con la collaborazione del parroco di Robbiano, don Giuseppe Corbari, hanno pubblicato su YouTube il video, realizzato con un drone, per raccontare la «bellezza della piccola chiesa di Robbiano dedicata ai santi Quirico e Giulitta, e dell’oratorio San Luigi – hanno spiegato i tre amici - un piccolo omaggio a luoghi che, da decenni, sono punto d’incontro e riferimento per molti giussanesi, come noi. Stiamo già girando altri video per la chiesa di Giussano e per le altre frazioni. Vogliamo raccontare il nostro territorio e essere dei testimoni del nostro patrimonio ambientale e storico».

« La passione per il drone è arrivata dopo: la vera passione è stare nella natura e fotografare il bello che ci circonda. In un anno come questo è anche molto importante condividerla con gli altri».

