Tre fiocchi azzurri a Besana in Brianza: ecco i gemelli Pietro, Paolo e Giovanni Grande felicità a casa della famiglia Nizzola per l’arrivo dei tre gemelli Pietro, Paolo e Giovanni. Sono stati accolti da papà Samuele, muggiorese doc, mamma Viviana di Carate Brianza e dalla sorelline Beatrice Maria.

Tre fiocchi azzurri in un solo giorno in casa di Samuele Nizzola, muggiorese doc, e della moglie Viviana Trezzi, originaria di Carate Brianza.

La coppia, già felici genitori di Beatrice Maria di due anni e mezzo, ha accolto lunedì 16 agosto tre gemellini: Pietro, Giovanni e Paolo.

Muggiò i tre gemelli con la famiglia

«La gravidanza trigemellare è stata un’autentica sorpresa - esordisce Samuele, molto conosciuto in città per il suo impegno sociale - È avvenuta in modo del tutto naturale e i tre piccolini sono gemelli omozigoti che sono stati contenuti in un un’unica placenta».

Mamma Viviana è stata ricoverata all’ospedale San Gerardo di Monza una settimana prima della nascita dei bebè (avvenuta alla 35esima settimana) per poter effettuare i necessari monitoraggi e intorno alla bella famigliola si è creato un clima di trepida attesa alimentato da tante preghiere.

«Noi siamo molto credenti - continua papà Samuele - e tanti amici sia laici che sacerdoti hanno pregato per noi nei nostri comuni di nascita e a Besana in Brianza, la città dove ci siamo trasferiti da poco e che subito ci ha accolto a braccia aperte. Ci è stato molto vicino anche don Enrico, il parroco dell’ospedale di Monza, che spesso andava a trovare Viviana portandole il suo conforto cristiano».

Poco prima della nascita di Pietro, Giovanni e Paolo anche Samuele ha preso “casa” in una stanza dell’ospedale di Monza per poter essere presente al lieto evento e dare il giusto sostegno a Viviana.

«Devo comunque ringraziare l’equipe della Fondazione Monza Brianza per il Bambino e la sua mamma che ci ha seguiti con grande umanità e professionalità. I gemellini sono arrivati a casa lo scorso fine settimana. Un vero miracolo per bambini così piccoli che nella maggior parte dei casi hanno bisogno di essere curati in ospedale».

Ora Samuele e Viviana stanno imparando a gestire la loro famiglia che è raddoppiata nel giro di pochi giorni.

«Il nostro compito è sicuramente impegnativo - ammette il giovane papà - ma sappiamo che ce la possiamo fare grazie anche all’aiuto dei nonni e delle tante persone che ci hanno dimostrato il loro affetto. Cerchiamo anche di stare vicini a Beatrice Maria che, peraltro, si sta rivelando bravissima e attenta nei confronti dei fratellini».

La sorellina maggiore ha avuto un ruolo attivo anche nella scelta dei nomi esprimendo le sue preferenze. I gemellini, nel frattempo, stanno già rivelando i loro caratteri. «Pietro -spiega Samuele- come dice il suo nome è una roccia anche se è il più piccolo. Giovanni è il più pacioccone mentre Paolino è quello più “fumantino”».

La nuova casa, una bella cascina in mezzo al verde della campagna brianzola che prima sembrava grande, all’improvviso si è come rimpicciolita ma si è riempita di tanta gioia. «Abbiamo intrapreso un nuovo inizio - conclude Samuele - e dal cielo sono già arrivati i segnali per vivere meglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA