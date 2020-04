Le auto in fiamme a Triuggio (Foto by Edoardo Terraneo)

Tre auto posteggiate sono andate in fiamme a Triuggio: indagini sulle cause Nessun ferito ma le tre vetture sono andate distrutte: il rogo è avvenuto in piazza Boretti alle 5.30 di venerdì. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Tre auto posteggiate sono andate a fuoco in piazza Boretti, a Ponte di Triuggio, venerdì 17 aprile, verso le 5.30 del mattino, davanti al “Bar del Ponte”. Sul posto per domare l’incendio sono intervenuti dapprima i vigili del fuoco della caserma di Carate Brianza con l’autobotte e l’autopompa, in un secondo momento sono arrivati anche i colleghi della caserma di Seregno con l’autopompa. L’intervento ha richiesto poco più di un’ora mentre la viabilità veniva gestita dai carabinieri della caserma di Biassono.

Le altre vetture coinvolte

(Foto by Eleonora Cesana)

Le indagini del caso sono in corso per verificare se il tutto sia nato da un atto doloso o da un cortocircuito in una delle tre auto. Le tre vetture, una Toyota Yaris, un Fiat Punto e una Fiat 500, sono andate completamente distrutte. Le fiamme hanno parzialmente divorato anche la segnaletica stradale e l’insegna di “Pulici Pompe Funebri”. I danni all’edificio che affaccia sulla piazza sono stati fortunatamente solo estetici e non è stato necessario far uscire i residenti dalle proprie case. Nell’incendio non si sono registrati feriti.

La Fiat 500 distrutta dalle fiamme

(Foto by Eleonora Cesana)

© RIPRODUZIONE RISERVATA