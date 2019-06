Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Travolto e ucciso sulla Statale 36: seregnese arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso l’uomo di Seregno che aveva causato la morte di Chetra Sponsiello, 22 anni di Civate, investito il 17 maggio sulla Statale 36 poco prima del tunnel di Monza.

È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso l’uomo di Seregno che aveva causato la morte di Chetra Sponsiello, 22 anni di Civate, investito il 17 maggio sulla Statale 36 poco prima del tunnel di Monza. Sponsiello era stato coinvolto in un tamponamento e si trovava sulla carreggiata in seguito a quell’incidente: F.D.B, 35 anni, era piombato sulle auto senza rallentare.

Il seregnese era alla guida in stato di ebbrezza e senza patente, mai conseguita. Inizialmente aveva inizialmente negato di essere alla guida, ma le indagini della Polizia stradale di Seregno lo hanno smentito (fondamentale il ruolo di un testimone). Gli agenti della Polstrada hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Monza Pierangela Renda, su richiesta del pm Franca Macchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA