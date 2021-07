Travolto e ucciso in stazione a Monza: forse aveva sbagliato treno Nuovi particolari sulla tragedia che è costata la vita a un 79enne nella notte tra il 29 e il 30 giugno: di ritorno dal Ghana, arrivato alla stazione centrale avrebbe dovuto prendere un treno per Bergamo ma probabilmente ha sbagliato. Sceso a Monza, si sarebbe messo a cercare il convoglio giusto quando è stato travolto.

Sarebbe stato travolto mentre cercava un treno per fare ritorno a Terno d’Isola, dove da anni viveva con la figlia il 79enne investito mortalmente da un convoglio nei pressi della stazione di Monza, nella notte tra il 29 e il 30 giugno.

La vittima, dopo un lungo periodo trascorso in patria, nel Ghana, a causa delle restrizioni Covid, ha affrontato un lungo viaggio in aereo dall’Africa alla Malpensa via Parigi, quindi in treno fino alla stazione Centrale di Milano dove, evidentemente molto stanco, ha probabilmente sbagliato coincidenza e, arrivato alla stazione di Monza, accortosi dell’errore, sarebbe sceso e avrebbe cercato un treno per Bergamo.

Forse ha vagato spaesato tra i binari, al buio, e ha raggiunto il tratto all’altezza di via Visconti dove ed è stato investito. A dare l’allarme è stato il macchinista del treno della linea che collega Monza con Arcore e Lecco. Quanto avvenuto è al vaglio della polizia ferroviaria - che ha subito ipotizzato la natura accidentale dell’accaduto - che sta anche visionando le immagini delle telecamere della zona. Accanto ai binari dove è avvenuta la tragedia è stato trovato il bagaglio della vittima, in possesso anche del biglietto ferroviario timbrato alla stazione Centrale di Milano.

