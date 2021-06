Monza: un uomo di 79 anni investito e ucciso da un treno, accanto ai binari trovato un bagaglio

È accaduto poco dopo la mezzanotte tra martedì 29 e mercoledì 30 giugno nei pressi della stazione ferroviaria, all’altezza di via Visconti. Sulle cause indagano gli agenti della polizia ferroviaria che propendono per l’incidente.