Travolto da un’auto sulla Tangenziale Est a Concorezzo, grave un 27enne Con il furgone in panne mentre andava al lavoro ha accostato ed è sceso dalla vettura: è stato travolto da un automobilista che sarebbe risultato positivo all’alcol test. È stato portato in codice rosso all’ospedale di Monza.

È stato ricoverato in codice rosso, in gravissime condizioni un 27enne di origini ecuadoriane residente a Concorezzo che attorno alle 7 del mattino di sabato 9 aprile, mentre stava andando al lavoro, è stato travolto da un’auto sulla Tangenziale Est A51 nel tratto tra Concorezzo e Burago, in direzione Vimercate.

Secondo quanto ricostruito, con il furgone in panne si sarebbe fermato lungo la corsia di emergenza e sceso è stato travolto da un’auto il cui conducente, un trentenne residente nella provincia di Bergamo - sottoposto a test da parte degli agenti della Polizia stradale di Monza - sarebbe risultato positivo all’alcol test (0,8 grammi per litro di alcol nel sangue quando il limite è di 0,50 g/l).

