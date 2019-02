Trasporti, una Skyway per il Vimercatese: l’alternativa alla M2 è una monorotaia sospesa L’ultima idea per collegare Cologno Nord a Vimercate vola a mezz’aria ed è messa sul tavolo dal consigliere provinciale leghista Fabio Meroni: l’alternativa alla M2 è Skyway, una monorotaia aerea.

Cabine senza conducente che si spostano su un binario aereo controllate da remoto: l’ultima idea per collegare Cologno Nord a Vimercate vola a mezz’aria ed è messa sul tavolo dal consigliere provinciale leghista Fabio Meroni.

«Da oltre vent’anni – afferma l’ex sindaco di Lissone – si parla del prolungamento della linea verde della metropolitana, mai realizzato anche a causa dei costi notevoli. Ora, per velocizzare i tempi, la politica dovrebbe analizzare anche tecnologie alternative, utilizzate in altre nazioni».

Da tempo, aggiunge, altrove si adottano progetti differenti dal tradizionale metrò che vanno dai treni che corrono su monorotaie ai sistemi a fune fino a quelli costruiti in sopraelevata. Lui attira l’attenzione, in particolare, sulla tecnologia a stringa alla base del progetto Skyway, ideato da un ingegnere bielorusso e che sarà utilizzato per varare alcune tratte a Dubai in vista dell’Expo 2020: «Questo sistema di viabilità di secondo livello – spiega Meroni – è molto meno costoso rispetto a una metropolitana interrata o a una di superficie» in quanto non prevede né lo scavo di gallerie né la posa di binari in territori quasi completamente urbanizzati come il nostro ma la collocazione di pali che reggano la speciale rotaia ad altezze che oscillano da pochi metri da terra fino a cinquanta.

«Le tratte a stringa – aggiunge – sono più rapide da completare e, proprio perché sopraelevate, richiedono meno risorse per gli espropri».

Il 22 gennaio ha presentato il progetto ad alcuni sindaci brianzoli (che si riservano di capire meglio, ma sono aperti alla proposta) mentre il 7 marzo i rappresentanti di Skyway dovrebbero illustrare la proposta alla commissione Trasporti del Pirellone. Nelle prossime settimane Meroni si confronterà con gli amministratori locali di Agrate, Brugherio, Carugate, Concorezzo e Vimercate per sondare il loro parere.

«La politica - commenta l’esponente del Carroccio – deve guardare al futuro senza essere legata al passato. Oggi ci sono tecnologie che fino a vent’anni fa erano impensabili: Regione e Provincia potrebbero organizzare una visita in Bielorussia, al parco tematico creato per far capire agli enti pubblici il funzionamento di queste cabine».

Il viaggio, precisa, potrebbe essere effettuato in una sola giornata. Il dibattito sulle infrastrutture, aggiunge, nei prossimi anni diventerà sempre più centrale nell’agenda dei governi:

«Se entrerà in vigore l’autonomia regionale la Lombardia avrà maggiori competenze anche nel campo dei trasporti e maggiori risorse da investire. Potrebbe, quindi, decidere di promuovere programmi innovativi: per questo sto cercando di rilanciare il confronto sul collegamento tra Cologno Nord e Vimercate».

