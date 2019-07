Tragedia sul Naviglio Grande: tre indagati per la morte del ragazzo disabile, venerdì a Villasanta lutto cittadino per i funerali

Ci sono tre indagati per la tragedia del Naviglio Grande in cui venerdì sono rimasti coinvolti due ragazzi disabili brianzoli. La procura di Pavia ha indagato per omicidio colposo tre operatori della Cooperativa Solaris di Triuggio per la morte del villasantese Nicola Fazzi.